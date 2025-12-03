Очільник МЗС Чехії заявив, що йому та європейським колегам невідомі деталі мирних переговорів

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтервʼю Радіо Свобода розповів, що йому та європейським колегам невідомі деталі мирних переговорів між Україною США та Росією, водночас зауважив, що останні версії мирного плану більше не містять положень про НАТО та ЄС.



На запитання Радіо Свобода, чи досі він занепокоєний, як і два тижні тому, що мирна угода, яка обговорюється, «це знову сценарій Мюнхена» (саме так Ян Ліпавський висловився 20 листопада), чеський міністр сказав, що критичні пункти для Європи були вилучені.



«На цьому етапі моє відчуття таке: із різних версій плану та з переговорів як таких, частини, пов’язані з НАТО чи Європою, були вилучені або наразі не обговорюються. Думаю, Європа подала доволі сильний сигнал Сполученим Штатам, що це питання має вирішуватися з Європою, і я, звісно, це вітаю», – сказав Ліпавський.

Водночас, за його словами, Європі невідомо, що є частиною переговорів.

«Знаєте, ми не бачимо, що саме відбувається всередині переговорів або що є частиною переговорів між США та Україною чи між США та Росією. Тож скажімо, моя позиція – пильність у тому сенсі, що ми маємо наполягати: усе, що стосується Європи, повинно вирішуватися з Європою», – сказав чеський міністр.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела стверджував, що одним із «найпроблемніших аспектів» первісної мирної пропозиції США з 28 пунктів була умова про офіційну відмову України від свого прагнення до вступу до НАТО. Потім переговорники, за словами співрозмовника телеканалу, обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до Північноатлантичного союзу – без того, щоб сам Київ формально відмовлявся від свого права прагнути до членства в НАТО.



Один із дипломатів НАТО, з яким неформально спілкувалось Радіо Свобода, підтвердив, що не всі деталі мирних перемовин відомі європейським союзникам.

«Цілком очевидно, що ці переговори зайшли в дуже делікатну сферу», – сказав дипломат, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

За його словами, це «цілком легітимно», що є певні питання, які можуть бути вирішені «лише між Україною та США на високому рівні», і що «вони повинні зберігати конфіденційність деяких частин переговорів».

Ввечері 2 грудня кілька годин тривали переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним. Після неї помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня зазначив, що чекає на сигнали від американської сторони після зустрічі в Москві.

Перед поїздкою до Москви Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.