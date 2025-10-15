Уряд Британії: Україні за шість місяців відправили понад 85 000 військових дронів

Велика Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч військових дронів завдяки прискоренню виробництва британськими компаніями і підтримці робочих місць в обох країнах, повідомив британський уряд.

Як зазначили в уряді, міністр оборони Джон Гілі повідомив, що цього року Велика Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення поставок дронів для Збройних сил України, включаючи десятки тисяч FPV-дронів, які мають вирішальне значення для підтримки лінії фронту України. Ці дрони використовуються для точних ударів, розвідки і зриву російської діяльності за лінією фронту, протидіючи власним спробам Росії застосувати масовану тактику дронів.

Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 15 жовтня заявить союзникам про необхідність збільшити виробництво безпілотників.

«Небезпечна ескалація Путіна в Україні і по всій Європі має зіткнутися з нарощуванням нашого виробництва безпілотників і зміцненням протиповітряної оборони НАТО. Велика Британія посилює нашу підтримку Україні, постачаючи понад 85 000 безпілотників за останні шість місяців і підписуючи нові промислові партнерства для швидкої розробки тисяч нових безпілотників-перехоплювачів для відбивання атак Путіна», – заявив Гілі.

Він також заявив про продовження зобов’язань Великої Британії щодо місії повітряного патрулювання НАТО «Східний вартовий» до кінця року, щоб продовжувати «стримувати Росію від подальших випробувань альянсу».

В уряді також зазначили, що коаліція дронів, яку Велика Британія очолює разом з Латвією, також використовує фінансування з низки країн для закупівлі передових безпілотників-перехоплювачів, щоб допомогти Україні протидіяти загрозі «Шахедів», розроблених Іраном.

15 жовтня у штаб-квартирі НАТО пройде засідання міністрів оборони держав-союзниць. Запланована також Рада Україна-НАТО і зустріч Контактної групи з питань оборони України, ширше відомої як Рамштайн-формат.

У червні британське Міністерство оборони повідомило, що Велика Британія інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів цього року, щоб збільшити постачання дронів до України з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч – у 2025 році.

«Рекордні інвестиції в дрони для України у розмірі 350 мільйонів фунтів стерлінгів є частиною військової підтримки Великої Британії у розмірі 4,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року», – йшлося в повідомленні.