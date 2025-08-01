Зеленський обговорив зі Стармером збільшення виробництва дронів: «є конкретна фінансова потреба»

Президент Володимир Зеленський 1 серпня повідомив про розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За його словами, Стармер висловив співчуття з приводу російського удару по Києву, внаслідок якого загинула 31 людина. Розмова стосувалася, поміж іншого, посилення захисту населення та примусу Росії до миру.

«Обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення», – заявив він.

Також сторони обговорили санкції. Як стверджує Зеленський, Росія «їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить». Він зазначив, що санкцій буде більше, і Україна працює з партнерами над скоординованими обмеженнями.





«Обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів. Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США», – каже Зеленський.

Голова держави додав, що сторони узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

Стармер наразі не повідомляв про розмову публічно.

У липні Зеленський повідомив про плани вийти на кількість 500–1000 дронів-перехоплювачів на добу.







