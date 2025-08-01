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Новини | Політика

Єрмак обговорив з європейськими партнерами підготовку «історичної двосторонньої угоди» зі США

Андрій Єрмак подякував колегам за висловлені співчуття через останній російський обстріл Києва
Андрій Єрмак подякував колегам за висловлені співчуття через останній російський обстріл Києва

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 1 серпня повідомив про розмову з представниками кількох країн Європи.

Участь брали радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтер Зауттер та заступник дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні.

Єрмак подякував колегам за висловлені співчуття через останній російський обстріл Києва:

«Вже 31 загиблий, серед них – пʼятеро дітей. росія продовжує терор проти мирних людей. Маємо посилювати спільну відповідь».

За словами голови ОП, партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти Росії, в тому числі санкцій на російську нафту та вторинні мита після завершення 10-денного дедлайну, визначеного президентом США Дональдом Трампом.


«Обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів. Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС», – розповів він.

Єрмак також вказав на важливість продовження особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп раніше різко розкритикував Росію – після чергового російського удару по Києву. Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.


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