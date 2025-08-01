Єрмак обговорив з європейськими партнерами підготовку «історичної двосторонньої угоди» зі США

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 1 серпня повідомив про розмову з представниками кількох країн Європи.

Участь брали радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтер Зауттер та заступник дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні.

Єрмак подякував колегам за висловлені співчуття через останній російський обстріл Києва:

«Вже 31 загиблий, серед них – пʼятеро дітей. росія продовжує терор проти мирних людей. Маємо посилювати спільну відповідь».

За словами голови ОП, партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти Росії, в тому числі санкцій на російську нафту та вторинні мита після завершення 10-денного дедлайну, визначеного президентом США Дональдом Трампом.





«Обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів. Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС», – розповів він.

Єрмак також вказав на важливість продовження особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп раніше різко розкритикував Росію – після чергового російського удару по Києву. Трамп назвав дії РФ «огидними» й пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.



