Генштаб ЗСУ: армія РФ втратила близько тисячі військових за добу

Російська армія втратила близько 1 000 військових протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 жовтня.

Командування оцінює загальні втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення у близько 1 130 180 осіб.

Також, за даними штабу, російська армія втратила:

11 268 танків (+1 за добу)

23 399 бойових броньованих машин (+3)

33 834 артилерійських систем (+45)

1 524 реактивні системи залпового вогню (+2)

1 228 засобів протиповітряної оборони

428 літаків

346 гелікоптерів

71 967 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+444)

3 864 крилаті ракети

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

64 798 автомобілів і автоцистерн (+126)

3 980 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.