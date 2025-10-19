Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок Росії – Туск

Ніхто не має тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії, наголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

«Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру», – підсумував польський прем’єр.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.

Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей. Ця вимога, зазначає Washington Post, була дещо менш масштабною, ніж позиція, озвучена Путіним на зустрічі на Алясці. Деякі представники Білого дому розцінили це як прогрес, повідомило джерело видання.

Військовий експерт Ян Матвеєв вважає, що у Washington Post, як і в серпні в Білому домі, знову неправильно витлумачили слова Путіна, і російський лідер, як і раніше, вимагає повної окупації Донеччини в обмін на відмову Росії від зазіхань на території Херсонщини і Запоріжжя, які Москва не контролює.

Путін і Трамп говорили телефоном 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк». За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».