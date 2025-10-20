Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив, що Росія подарунків не отримає

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії – Зеленський

Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії, наголосив президент Володимир Зеленський. І зазначив, що Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися «справедливого миру».

За його словами, зараз потрібні довготривала співпраця та реальні результати від Європи. Причому як у короткій перспективі, так і у більш далекій.

«І майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою», – зазначив президент України.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що очільник Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Про це тут

Переговори Трампа і Зеленського: новий шанс Путіну замість «Томагавків» Україні?

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 17 жовтня, на яку Київ покладав великі надії, не принесла прориву щодо передачі Україні «Томагавків».

Лідери України й США зустрілися після дзвінка Трампу Володимира Путіна, після якого американський лідер заявив про новий саміт із російським колегою в Будапешті.

Американський президент ставить на дипломатію й натякає, що війна має завершитися «там, де сторони зараз стоять».

Це вже був третій візит до Білого дому Володимира Зеленського за нинішньої президентської каденції Дональда Трампа. Про його перебіг та результати читайте за лінком

Морські бої та атаки авіації. ГУР відвойовує акваторію біля берегів окупованого Криму

Сили оборони України успішно протистоять спробі Росії встановити військове панування у Чорному морі після окупації Криму та початку повномасштабної війни.

Восени 2023 року бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України відбили у російських військових так звані «вишки Бойка» – газовидобувні платформи «Петро Годованець» та «Україна», встановлені на морському шельфі неподалік від берегів Кримського півострова незадовго до його захоплення Росією. За решту бурових установок точаться бої.

Про специфіку боїв на воді розповідає боєць із позивним «Очерет» із 2-го загону спеціальних дій «Корд» імені Владислава Пелешенка у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Дивіться і читайте тут

Британія, Франція, Польща. Чому американську зброю Україні не купують її найближчі партнери

13 країн НАТО вже долучилися до ініціативи PURL, створеної Трампом і Рютте для закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників.

Попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою.

Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.

Уже понад 3,5 роки Україна стримує повномасштабну агресію Росії. Де брати зброю і ресурси? У чому унікальність ініціативи PURL? І чому в Європі присутній скептицизм щодо неї? Радіо Свобода з’ясовувало. Читайте тут

Мера Одеси Труханова усунули через паспорт Росії. Причини і наслідки

Міського голову Одеси Геннадія Труханова усунули з посади, пояснивши це існуванням в нього російського паспорта, а його українське громадянство було припинене президентом України Володимиром Зеленським.

З ім’ям Труханова, який вже понад 10 років був міським головою Одеси, пов’язані кілька кримінальних розслідувань, звинувачення його в симпатіях до «русского мира», а також – віднедавна – і в невмілому менеджменті після того, як в Одесі внаслідок повені загинули, за офіційними даними, дев’ятеро людей.

Геннадій Труханов заперечує наявність у нього російського паспорта і каже, що буде завертатися до суду на предмет законності свого звільнення з посади міського голови Одеси. Більше про це тут

Хочеш захистити Україну, говори українською – професор і військовий Віктор Мойсієнко

У Варшавському університеті вийшла книга про українську мову в XI–XIV століттях: «Спочатку було слово. Від мовного узусу – до літературної норми (Нарис історії української літературної мови)». Це монографія історика української мови, доктора філологічних наук, професора, а нині ще й старшого лейтенанта ЗСУ Віктора Мойсієнка, і польської дослідниці Йоанни Ґетки.

Автори розвіюють російський «общевосточнословянский» міт, який роками експлуатує Росія, говорять про те, що норми української та білоруської мов пройшли довгий шлях – їхні початки сягають періоду України-Русі.

«Писемна історія української мови починається від середини XI століття. У Московії до XIV століття взагалі нічого не було написано», – наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода Віктор Мойсієнко. Дивіться і читайте тут

