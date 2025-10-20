Рубіо і Лавров обговорили «реалізацію порозумінь», досягнутих у розмові Трампа і Путіна – МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що 20 жовтня відбулася телефонна розмова очільника зовнішньополітичного відомства РФ Сергія Лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо.

«Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків на користь реалізації тих порозумінь, які було досягнуті під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Згодом агенція Reuters повідомила, що особиста зустріч Лаврова і Рубіо може відбутися 23 жовтня.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» телефонну розмову, яку він провів 16 жовтня з російським лідером Володимиром Путіним.

«Ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі проведе державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною», – написав Трамп у соцмережі Truth.

Американський лідер висловив сподівання на поновлення торгівлі між США та РФ після завершення війни Москви проти України.



