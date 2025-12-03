Рада схвалила держбюджет на 2026 рік

Верховна Рада схвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік.



«За» проголосували 257 депутатів.

За даними міністр фінансів Сергій Марченко, доходи дербюджету становлять 2 трлн 918 млрд грн, у тому числі загальний фонд – 2 трлн 625 млрд грн, у проєкті бюджету до другого читання збільшено доходи, зокрема, за рахунок врахування додаткових надходжень від підвищення оподаткування прибутків банків.

Марченко зазначив, що видатки держбюджету на 2026 рік становлять 4 трлн 781 млрд грн, видатки на сектор безпеки і оборони – 2,8 трлн грн, приблизно 1,3 трлн із них піде на зарплати захисникам.

«Ця версія бюджету є гармонійною, збалансованою і враховує ті політичні і необхідні якісні зміни від депутатського корпусу», – сказав міністр фінансів з трибуни українського парламенту.

На початку листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. У першому читанні парламент ухвалив держбюджет 22 жовтня.