Трамп і Путін почали зустріч на Алясці

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня почали переговори в Анкориджі, штат Аляска, спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні.

Двоє лідерів не робили заяв і не відповідали на запитання перед початком переговорів, які проходять у закритому режимі.

Раніше сьогодні літаки Трампа й Путіна приземлилися на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці. Трамп особисто зустрів Путіна, вони потисли руки, коментарів для ЗМІ не робили.

Спершу повідомлялося, що президенти зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів. Потім у Білому домі повідомили, що формат зустрічі змінили, і до Трампа на переговорах відразу приєднаються держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Путіна супроводжуватимуть його помічник Юрій Ушаков і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Чому змінили формат зустрічі, у Білому домі не уточнили.

Планується, що за підсумками зустрічі президенти проведуть спільну пресконференцію. Проте Трамп напередодні заявляв, що вийде до ЗМІ окремо, якщо зустріч піде не так, як він цього очікує.

Хоча Трамп і Путін розмовляли телефоном щонайменше п’ять разів із січня, зустріч 15 серпня, яка відбудеться на військовій базі поблизу Анкориджа, буде їхньою першою особистою зустріччю за другий термін Трампа і першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

У літаку по дорозі на зустріч на запитання про можливість «обміну територіями» в рамках угоди про припинення війни в Україні Трамп відповів: «Їх обговорять, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення... Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів».

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

