НАЖИВО з Аляски: зустріч Трампа та Путіна, залаштунки, підсумки та прогнози

Переговори на Алясці: Трамп і Путін говорять про Україну без України.
Трамп і Путін зустрічаються у Анкориджі на Алясці.


Трамп і Путін зустрічаються у Анкориджі на Алясці.

Головний привід для зустрічі і головна тема обговорення – припинення війни Росії проти України.

Але з чим приїхав Путін?

Про що домовляться лідери двох держав? Наскільки враховують інтереси України? Яким буде рішення щодо окупованих територій? Чи отримає Україна справедливий мир?

Дивіться у прямому спецефірі Радіо Свобода трансляцію пресконференції президента США Дональда Трампа і очільника Росії Путіна з перекладом, стежте за обговоренням головної події у студії програми Свобода Live:

