Рубіо і Віткофф відразу приєднаються до Трампа на зустрічі з Путіним – Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що раніше планована зустріч віч-на-віч між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним тепер буде зустріччю у форматі «три на три», в якій із боку США візьмуть участь державний секретар Марко Рубіо і спеціальний посланник Стів Віткофф.

На обіді після зустрічі також будуть присутні Рубіо, Віткофф, а також міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, міністр оборони Піт Геґсет і керівниця апарату Трампа Сьюзі Вайлз.

Літак президента США Дональда Трампа приземлився на військовій базі на Алясці близько 10:20 за місцевим часом. Літак Путіна також вже сів.

Незабаром має розпочатися саміт лідерів. За розкладом зустріч має стартувати об 11-ій ранку за місцевим часом (о 22 годині за Києвом) на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Раніше повідомлялося, що президенти спочатку зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів.

Хоча Трамп і Путін розмовляли телефоном щонайменше п’ять разів із січня, зустріч 15 серпня, яка відбудеться на військовій базі поблизу Анкориджа, буде їхньою першою особистою зустріччю за другий термін Трампа і першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

