Радіо Свобода Weekly: Зеленський із ключовими політиками Європи прибув до США

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Історичне рішення»: Зеленський заявив, що США готові взяти участь у гарантіях безпеки для України

Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України, зазначив президент Володимир Зеленський за підсумками «Коаліції охочих» у Брюсселі.

«Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник», – наголосив Зеленський.

За його словами, США схвалили «історичне рішення» – вони готові взяти участь у гарантіях безпеки для України.

«Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює» – наголосив Зеленський. Про це тут

ЗМІ: Трамп прагне провести саміт із Путіним і Зеленським уже 22 серпня – в разі успіху переговорів 18 серпня

Президент США Дональд Трамп прагне провести тристоронню зустріч із лідерами РФ Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським вже 22 серпня, повідомило видання Axios. Таку дату американський президент назвав під час розмови з європейськими лідерами та президентом України після переговорів із Володимиром Путіним.

Джерело CNN також повідомило, що Трамп хоче провести саміт із Путіним і Зеленським 22 серпня. Організація зустрічі розпочнеться в тому разі, якщо переговори Зеленського і Трампа у Вашингтоні 18 серпня завершаться успішно, уточнив співбесідник телеканалу. Про це тут

У запланованих на 18 серпня у Вашингтоні переговорах президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа візьмуть участь щонайменше семеро глав держав і міжнародних організацій, свідчать повідомлення інформаційних агенцій та самих політиків.

Свою участь уже підтвердили:

президент Франції Емманюель Макрон;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Після Аляски: Зеленський терміново їде до США, а сенатор Грем допускає кінець війни у 2025-му

Після зустрічі з Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп поспілкувався з президентом України. Володимир Зеленський відразу повідомив про візит до Вашингтону.

А європейські лідери після розмови з Трампом заявили, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свою територіальну цілісність та наголосили на неприпустимості поступок Росії.

Як можуть розвиватимуться події після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці? Читайте і дивіться за лінком А щодо підсумків саміту Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня, був це успіх чи провал, читайте тут

«Найжирніша ціль». Знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ

Українські розвідники завдали удару по унікальній російській радіолокаційній станції «Єнісєй» в окупованому Росією українському Криму, спричинивши значних втрат для систем протиповітряної оборони РФ. Чи зможе Росія поповнити цю втрату та які особливості має ця високотехнологічна установка – розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше, 7 серпня, у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України заявили про знищення низки радіолокаційних систем РФ у Криму. Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі відомства.

«Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває – ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 «БК-16», а також спалили російські: РЛС «Нєбо-СВУ»; РЛС «Подльот К-1»; РЛС 96Л6Е», – йдеться у повідомленні відомства. Читайте і дивіться тут

Чорноморський патруль. Як морські дрони і катери «загнали» флот Росії на базу

Тепер Російський Чорноморський флот рідко виходить у море: боєздатні кораблі перебувають на базі в Новоросійську, а будь-який вихід у море для них став небезпечним через українські морські дрони.

А патрульний катер Військово-морських сил України, навпаки, весь час виходить на патрулювання. Серед його завдань – боротьба з морськими мінами, «Шахедами» чи дронами-розвідниками, а також із диверсійними групами.

Те, що подібні рейди можливі, свідчить, що російський флот до узбережжя вже не наближається.

Як це відбувається, на власні очі побачила знімальна група телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Про це за лінком

Секс-послуги у прифронті: хто пропонує – і хто купує

Короткі шорти, топ, кросівки, великі темні окуляри, потерта сумка. На перший погляд, жінці за 50, але насправді, як виявиться згодом, значно менше. Вона стоїть біля дороги, яких багато на Донбасі, – побитої вантажівками, бронетехнікою і життям, з тополями обабіч та полями, що впираються у горизонт. Трохи поодаль – старі гаражі, що видають близькість міста. Десь на тлі чути вибухи: до лінії фронту звідси кількадесят кілометрів.

Замість задушливої степової спеки сьогодні післядощовий холод, але, здається, жінці до цього байдуже. Вона тут – на роботі. Олена – секс-працівниця. Каже, її основними клієнтами є військові, і називає їх своїми «роботодавцями». Жінок, які надають такі послуги на прифронтовому Донбасі при дорозі, небагато – переважно секс-праця зосереджена у містах. Про інтим за гроші у цих краях знають майже всі, хто тут живе чи буває, – це справа звична, але, як і всюди в Україні, табуйована. Про це тут

Мріють повернутися додому: як бельгійське місто підтримує українських дітей під час війни

На майданчику в Антверпені лунає корейська музика, діти весело танцюють. Це літня школа, яку організували українці. Вона працює вже третій рік поспіль, відкрита як для біженців, так і для бельгійських дітей. Їх тут – чверть.

На зйомках Радіо Свобода два роки тому діти розповідали про свої домівки в Україні, а тепер не всі можуть пригадати, звідки саме родом або коли покинули Україну. Дивіться і читайте про це за лінком

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

