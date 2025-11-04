ЄС надає Україні п’ятий транш за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила п’ятий платіж Києву на суму понад 1,8 мільярда євро за програмою Ukraine Facility.

«Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування після того, як Рада ухвалила рішення про п’ятий черговий транш підтримки в рамках механізму підтримки України. Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу», – йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС, оприлюдненому 4 листопада.

У Раді ЄС указали, що фінансування спрямоване переважно на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи її державного управління.

Навесні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.