Голова бюджетного комітету Ради: МВФ пропонує програму на 8 млрд доларів – «менше, ніж потрібно»

Народна депутатка та голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа прокоментувала початок переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми 17 листопада.

Вона розповіла, що українська сторона обговорила деталі бюджету на 2026 рік з керівником місії Гевіном Греєм та його колегами.

«Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні – близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», – заявила Підласа.

Читайте також: ЄС надає Україні п’ятий транш за програмою Ukraine Facility

Вона уточнила, що рішення керівництва МВФ щодо запуску програми очікується в січні, тоді ж планується перша виплата. Попередньою умовою для старту програму (prior action) традиційно є ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

«Щодо структурних маяків – МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків», – додала народна депутатка.

Раніше пресслужба Міжнародного валютного фонду повідомила про початок дискусій місії МВФ на чолі з Гевіном Греєм з представниками влади України щодо їхнього звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).