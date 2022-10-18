ЗСУ збили 8 дронів-камікадзе увечері у центрі України

Увечері 17 жовтня сили Повітряного командування «Центр» звітували про збиття восьми дронів-камікадзе у своїй зоні відповідальності.

«Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр» знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК», – йдеться в повідомленні.

Ще два безпілотники збили зенітники Сухопутних військ, йдеться в зведенні.

Прям того, сили протиповітряної оборони Повітряних сил збили дві крилаті ракети «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря.

Читайте також: «Путін може записати собі чергове «досягнення» – убив іще одну вагітну жінку» – Зеленський про атаку на Київ

Десятки дронів іранського виробництва запустили російські війська по території України вранці 17 жовтня. Через руйнування житлового будинку в Києві загинули чотири людини, черед них вагітна жінка.