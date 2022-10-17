На Київщині працює ППО, під Броварами збили БПЛА – влада

Безпілотний літальний апарат, випущений російськими військами, збили ввечері понеділка у небі біля Броварів, повідомив тамтешній мер Ігор Сапожко.

«Працюють наші Збройні сили України. Над нашою громадою було знищено вражого безпілотника. Пошкоджень немає, все гаразд, слава ЗСУ», – повідомив Сапожко.

Броварська ОТГ межує з Києвом на заході та, крім самого міста Бровари, включає три довколишні села: Княжичі, Требухів і Переможець.

У мережі є повідомлення про звуки вибухів у Васильківській та Фастівській громадах Київщини – офіційного підтвердження немає. Те, що в області працюють сили ППО, підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У регіоні і в столиці триває повітряна тривога.

Раніше сьогодні десятки дронів іранського виробництва запустили російські війська по території України.

Зокрема, Київщину атакували безпілотники з південного напрямку. Через руйнування житлового будинку в Києві загинули чотири людини.