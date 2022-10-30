Зеленський: дефіцит зберігається, попри відсутність 30 жовтня аварійних вимкнень світла

В Україні, попри відсутність 30 жовтня аварійних вимкнень світла, зберігається дефіцит генерації, тому ощадливе споживання електрики має тривати, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський.

«Загалом по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому вкрай бережливе споживання електрики і стабілізаційні обмеження мають тривати», – сказав він.

28 жовтня президент заявив, що після російських атак по енергетичній інфраструктурі близько чотирьох мільйонів українців мають обмеження енергопостачання.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

24 жовтня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». Після того російські атаки по українських об'єктах інфраструктури неодноразово повторювалися.