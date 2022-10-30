У Міненерго пояснили, чому іноді змушені вимикати світло поза графіками

В Україні на фоні війни з Росією віялові відключення електроенергії можуть відбуватися поза графіком, повідомила в ефірі 5 каналу радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

«Коли ми скаржимося на те, що не по графіках (відключають електроенергію, - ред.), то стріляють же теж не по графіках», – відзначила вона.

За її словами, під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз поспіль зазнає руйнувань внаслідок обстрілів російських військ, а енергетики, які її відновлюють, працюють розуміючи, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.

Також Зеркаль додала, що іноді через значні руйнування енергетики змушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

У компанії «Укренерго» 29 жовтня розповіли, що тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні, тому необхідності в екстрених відключеннях не було.

28 жовтня компанія «Укренерго» повідомила, що знову відбуватиметься обмеження споживання електроенергії для усунення наслідків російських обстрілів. Крім того, в центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.