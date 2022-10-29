Вдень обмежень електроенергії споживачам не було, ввечері можливі відключення – «Укренерго»

У компанії «Укренерго» в суботу повідомили, що тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні, тому необхідності в екстрених відключеннях не було.

«Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання. Ці дві речі разом запобігли загрозі перевантаження мереж і допомогли збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів. На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день. Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії», – пояснили в компанії.

Втім, зазначає «Укренерго», попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження.

«Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше, ніж в ранковий час. Тому закликаємо всіх свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00», – йдеться в повідомленні.

У компанії також зауважують: «В окремих регіонах, де пошкодження електромереж від рашистських обстрілів є дуже великими, українці й досі не можуть користуватися електроенергією значну частину дня. Щоб відновити нормальну роботу мереж і їх енергоживлення, потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт, які тривають сьогодні 24/7. Тому в другій половині дня ми очікуємо обмежень споживачів в окремих місцях».

Енергетики кажуть, що завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з’явиться інформація, якими надалі будуть графіки обмеження споживачів, щоб вони були «більш рівномірними та зрозумілими для українців».

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.