Німеччина заповнила сховища газу на зиму майже на 100%

Сховища природного газу в Німеччині заповнені майже повністю, повідомило 31 жовтня німецьке інформаційне агентство DPA. На кінець жовтня ємності заповнені газом на 98,5% від максимального обсягу. За словами виконавчого директора енергетичного об'єднання INES Себастіана Блешке, це свідчить про повну підготовку до майбутньої зими. На користь Німеччини зіграла також тепла осінь: зараз температура повітря вдень у Берліні становить близько +20 градусів за Цельсієм, і опалювальний сезон у країні ще не розпочався.

Блешке наголосив, що Німеччина змогла наблизитися до досягнення незалежності від окремих постачальників енергоносіїв, у тому числі від Росії.

Плани німецького уряду припускають, що до 1 листопада всі німецькі газосховища мають бути заповнені не менш як на 95%. За словами Блешке, цієї мети не досягло лише сховище в Редені в Нижній Саксонії: там рівень газу поки що не перевищив 91,5% потужності.

Газета Tagesschau уточнює, що абсолютний обсяг газу, що зберігається в Німеччині на 29 жовтня, відповідає 241,62 терават-години, що є рекордним значенням. Він перевищив попереднє максимальне значення від 10 листопада 2019 року, коли наявний газ оцінювався в 239,62 терават-години.

Проте експерти стурбовані тим, що рекордний обсяг газу, який Євросоюз закупив улітку за ажіотажними цінами, може дестабілізувати світовий газовий ринок. Споживачам усе одно доведеться заощаджувати, оскільки ціни на газ для них будуть узимку вкрай високі. На ринку після літнього пікового попиту ціни на газ стали різко падати, що може загрожувати стабільності газових компаній.

Рекордних величин ціни на природний газ для європейських покупців досягли в серпні, і відтоді впали на 70%, причому на 20% – лише за останні 10 днів, повідомляє СNN. Спотові ціни на газ у Нідерландах періодично падають нижче за нульову позначку, тобто власникам газу дешевше заплатити, щоб його забрали, ніж продовжувати оплачувати зберігання.