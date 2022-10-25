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Новини | Економіка

Міністри енергетики ЄС обговорять у Люксембурзі обмеження ціни газу

Євросоюз шукає способи знизити високі ціни на енергоносії після того, як Москва скоротила постачання газу на тлі війни проти України

Міністри енергетики країн Європейського союзу 25 жовтня в Люксембурзі обговорять обмеження ціни газу для всього обʼєднання та визначать свої наступні кроки в цьому питання, хоча ухвалення будь-яких остаточних рішень наразі не очікується.

Євросоюз шукає способи знизити високі ціни на енергоносії після того, як Москва скоротила постачання газу на тлі війни проти України. У серпні це спричинило рекордне зростання цін на електроенергію.

Очікується, що міністри говоритимуть про принципи того, як може працювати обмеження ціни в ЄС, а також можливі вади такого підходу.

Газові ціни впали впродовж останніх днів через досить теплу для цієї пори року погоду в Європі та близьке до максимального заповнення сховищ газу. Але деякі офіційні особи ЄС заявили, що обмеження все ще потрібне, щоб захиститися від потенційних стрибків цін у майбутньому.

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