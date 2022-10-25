Міністри енергетики ЄС обговорять у Люксембурзі обмеження ціни газу

Міністри енергетики країн Європейського союзу 25 жовтня в Люксембурзі обговорять обмеження ціни газу для всього обʼєднання та визначать свої наступні кроки в цьому питання, хоча ухвалення будь-яких остаточних рішень наразі не очікується.

Євросоюз шукає способи знизити високі ціни на енергоносії після того, як Москва скоротила постачання газу на тлі війни проти України. У серпні це спричинило рекордне зростання цін на електроенергію.

Очікується, що міністри говоритимуть про принципи того, як може працювати обмеження ціни в ЄС, а також можливі вади такого підходу.

Газові ціни впали впродовж останніх днів через досить теплу для цієї пори року погоду в Європі та близьке до максимального заповнення сховищ газу. Але деякі офіційні особи ЄС заявили, що обмеження все ще потрібне, щоб захиститися від потенційних стрибків цін у майбутньому.