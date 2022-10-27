«Не інструкція, а прохання»: Верещук про свої слова, що не варто на зиму повертатися з-за кордону

Українцям не варто повертатися з-за кордону через складні умови з енергепостачанням взимку, але це прохання не є «інструкцією», як діяти і головним чином стосується жінок з дітьми, уточнила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Тут треба мати тверезий розум і здорову логіку: на зиму – зараз говоримо про жінок з дітьми, адже виїхали за кордон, як правило, жінки з дітьми. Якщо жінки з дітьми, перебуваючи там весняні і літні місяці, приймають для себе рішення повертатися до рідних домівок на зимові місяці, то я просила – це була не вказівка, не інструкція, а прохання – якщо можна, залишитись в Європі через зиму», –сказала Верещук.

За її словами, це варто зробити з безпекових міркувань, а також через енергетичну ситуацію, бо збільшення кількості людей також підвищує навантаження на мережі.

«Звичайно, кожен вирішує сам, ми демократична країна, але моя рекомендація і прохання залишається незмінними: якщо є можливість залишитися в Європі через зиму, а уже навесні повернутися і відбудовувати нашу державу, я дуже щиро сподіваюся, звільнену від окупанта в цілому», – сказала вона.

Днями віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувати за кордоном.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ця зима стане найскладнішою в історії України.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.