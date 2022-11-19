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Фронт і енергетика: Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки

За умов воєнного стану засідання Ставки верховного головнокомандувача проводять регулярно

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 листопада відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці», – повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, влада готує вагомі міжнародні події найближчим часом.

«Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо», – зазначив Зеленський.

За умов воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

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