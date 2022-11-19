Фронт і енергетика: Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 листопада відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
«Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці», – повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За його словами, влада готує вагомі міжнародні події найближчим часом.
«Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо», – зазначив Зеленський.
За умов воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.
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