ОВА: внаслідок атаки РФ по Київщині травмовані чоловік і жінка

Унаслідок нічної атаки РФ по Київській області постраждало двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно», – зазначив Калашник.

Голова ОВА зазначив, що також постраждав чоловік 61 року, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

«Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств. Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки», – підсумував Калашник.

За даними ДСНС, на Київщині триває ліквідація пожежі, що виникла в результаті нічної російської атаки

«Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м. Інформація щодо жертв і потерпілих уточнюється», – наголосили рятувальники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 9 липня сили РФ атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, зокрема:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків на території Росії;

сімома крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області РФ;

шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ.

Основним напрямком удару була Волинь і її обласний центр Луцьк.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



