Росія: дрони атакували Московську область, призупиняв роботу аеропорт

У ніч проти 9 липня Московську область РФ атакували безпілотники, йдеться у повідомленнях російських телеграм-каналів, а також мера російської столиці Сергія Собяніна.

За даними російських медіа, перші вибухи пролунали близько 02:43.

Собянін каже, що засоби протиповітряної оборони РФ начебто «збили два безпілотники, які летіли на Москву».

«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – уточнив він.

Про пошкодження і постраждалих російська влада не повідомляла, але відомо, що унаслідок атаки призупиняв роботу міжнародний аеропорт Шереметьєво.

За даними міноборони РФ, сили ППО протягом ночі начебто збили 86 дронів.

Радіо Свободи не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел. Українська влада ці дані наразі публічно не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.