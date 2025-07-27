Російські військові обстріляли автобус на Сумщині, є постраждалі – ОВА

Російські військові 27 липня завдали удару по автобусу з цивільними в Сумському районі, повідомила обласна військова адміністрація.

«Сталося це в районі Юнаківської громади. Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу. Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню», – написав голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



