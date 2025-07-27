Прокуратура: військові РФ скинули авіабомбу на село на Донеччині – один загиблий, троє поранених

Російські військові 27 липня о 16:10 завдали авіаційного удару по селу Іллінівка Краматорського району на Донеччині, повідомила обласна прокуратура.

«Проти мирного населення ворог застосував ФАБ-250 із модулем УМПК… В результаті атаки окупантів за місцем мешкання загинув 59-річний чоловік. Його дружина 56 років та дві 45- й 57-річні сусідки дістали тілесні ушкодження. З мінно-вибуховими і черепно-мозковою травмами, переломами та саднами їх доставлено до лікарні… Серед пошкоджених об’єктів – шість приватних будинків та автомобілі», – вказано в повідомленні.

Костянтинівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.