В Донецке, подконтрольном российским гибридным силам, ужесточают вакцинальные требования. Долгое время вакцинация российской вакциной Sputnik в ОРДЛО просто находилась на очень низком уровне, но теперь и там ввели свои сертификаты и закрыли доступ в кафе, театры, спортзалы непривитым. Работают ли эти ограничения в реальности? Как выглядит оккупационный сертификат? Рассказывает и показывает житель Донецка.

С 10 февраля в ОРДО ввели строгий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Сотрудники местных предприятий обязаны привить 90% сотрудников в феврале. Без документа не должны пускать в ТРЦ, гипермаркеты, кинотеатры, спортзалы, бассейны, рестораны и кафе.

После этого многие жители пошли делать прививки, ее делают в медучреждениях вакциной «Спутник Лайт», которая так и не одобрена ВОЗ. В больницах наблюдается очереди. Инъекцию делают бесплатно. Многие жалуются, что как раз в таких очередях есть большая вероятность подхватить какую-то заразу.

Дело в том, что сроки завезенной российской вакцины истекают 20 февраля: видимо, поэтому «ДНР» и решила всех вакцинировать.

Жители к иммунизации относятся по-разному. Одни категорически против, не доверяют. Другие нейтрально, мол, если обяжут всех, то нужно будет сделать. Третьи считают, что лучше привиться – больше шансов не заболеть и не умереть.

Безусловно, многие, особенно молодежь, расстроены ужесточением локдауна. ТРЦ, кафешки и другие увеселительные заведения для них были отдушиной, особенно по выходным дням и по праздникам. Можно предположить, что не менее огорчены таким положением владельцы: понесут убытки.

По городам и районам ОРДЛО, особенно с начала этого года, на бордах и досках для объявлений развешены плакаты с призывами вакцинироваться против коронавируса, вплоть даже до билетов в электроавтотранспорте. Также местные СМИ сообщают, что пункты для прививок против COVID-19 в ближайшее время могут появиться в ТЦ, учебных заведений и в медпунктах крупных предприятий.

Сейчас в сами ТЦ «(Галактика», «Золотое кольцо», «Юзовский», Green Plaza, «Донецк Сити», «Континент») пускают без справок о прививках. К тому же, пускают в бутики и торговые точки, расположенные внутри.

Однако в заведения общепита, расположенных в ТЦ, без ковид-сертификатов не пускают.

А вот во все магазины пускают без QR-кодов, но только в маске, как и прежде. При мне одного из покупателей без маски вывели из продуктового маркета. Мужчина "по гражданке" с папкой интересовался у нарушителя адресом и местом проживания, наличием паспорта и причиной отсутствия защитного средства во время нахождения в магазине в период эпидемии. Судя по всему, на него составили административный протокол.

Без сертификата не разрешено посещать фитнес-клубы и спортзалы. Это же относится к театрам и к кинотеатрам. Тем временем студенты ВУЗов и училищ опять ушли на дистанционку, пока что до конца следующей недели.

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