Second-hand дорожает, бренды везут из России: во что одеваются в Донецке «при Путине»

Автор из Донецка проанализировал для Радио Донбасс.Реалии, во что сегодня одеваются жители той части Донбасса, которая восемь лет подконтрольна российским гибридным формированиям, а последние два – и вообще, отрезана закрытыми блокпостами от остальной Украины.

Многие дончане долгое время донашивали вещи, приобретенные еще в довоенный период. Во-первых, платежеспособность населения здесь очень низкая. Во-вторых, с началом войны популярные бренды одежды и обуви попросту покинули этот регион.

Однако годы идут, гардероб ветшает, и горожане волей-неволей вынуждены покупать новый.

«С русского плеча»

Большинство местных жителей вынуждены покупать одежду, завезенную из России. Ведь в основном, на донецких прилавках находятся товары из России, Беларуси, реже – контрабанда из Украины, Турции и других стран. Официально завезти сюда импорт невозможно.

Цена футболок, рубашек, джинсов, зимних курток, брюк довольно кусается. Если раньше в стоковых магазинах или second-hand можно было найти довольно качественную одежду в хорошем состоянии по низкой цене, то сейчас это получается редко.

И дело не в том, что таких точек стало меньше: такие наряды утратили свое качество, и найти хотя бы более-менее не изношенную футболку – трудно. Цены на такой товар также выросли – очередной скачек был в начале 2022 года. Так, например, футболки тут стоят от 500 руб (192 грн). Пайты, свитера и джинсы – от 1000 руб (385 грн.). Иногда тут, конечно, бывают распродажи (все по 150 руб) и хорошие скидки (50%).

Еще в Донецке с недавних пор распространен такой дешевый бренд одежды, обуви и аксессуаров, как Fabrika. Они подают себя как гипермаркет для всей семьи. И действительно, выбор тут огромен. Продукции стоит чуть дороже, чем в «сэкондах». Но и качество, разумеется, получше. Такой одежды и обуви может хватить аж на один сезон. Но как сказал французский кутюрье Мадлен Вионне, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.

Мода на милитари

Среди некоторых горожан по-прежнему сберегается мода и на камуфляжную экипировку, цвета хаки. Кстати, и торговых точек с военным обмундированием стало гораздо больше. Это странно, учитывая, что в условиях военных действий гражданским очень не рекомендуют носить одежду, похожую на военную.

Старый, добрый и уже не донецкий «Шахтер»

Иногда встречаются молодые люди в костюмах или куртках с эмблемой ФК «Шахтер». Это еще раз доказывает то, что в городе еще остались футбольные болельщики «оранжево-черных», хотя клуб выехал 8 лет назад, а его стадион пришел в запустение.

Дорогие бренды

В ТРЦ Green Plaza продается даже фирменная одежда и обувь таких знаменитых брендов как Columbia, New Balance, Kappa. Материал здесь действительно качественный, но и стоимость – явно для людей выше среднего достатка. Цены стартуют от 10 тысяч руб (3850 грн), это почти половина средней зарплаты в Донецке. Интересно, что подобные же обувь, костюмы и куртки известных мерчей в Ростове и Крыму можно купить дешевле. В шахтерской столице с этого года открылся еще и брендовой магазин одежды Calvin Klein.

Базар

Ассортимент на донецких рынках немалый, но в основном – все однообразное. Поэтому один и тот же товар можно встретить на ж/д рынке, Крытом рынке и Текстильщике. А вот цены на них могут отличаться.

Естественно, нынешняя молодежь в ОРДЛО, несмотря ни на что, старается следить за модой и быть в тренде. Каждый одевается в своем стиле. Донецкая молодежь носит спортивные костюмы или джинсы с пайтами. Зимой предпочитает пуховики.

Люди старшего возраста обращают уже меньше внимания на моду.

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