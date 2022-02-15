Бойовики на Донбасі здійснили три порушення з початку доби – пресслужба ОС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 15 лютого російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. У напрямку населеного пункту Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів», – вказано у вечірньому зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, додають у пресслужбі.

В угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл із боку ЗСУ в районі селища Голубівське.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 15 лютого ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.