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Британія передає Україні техніку та обладнання для пожежників

Колона з 22 одиниць техніки, укомплектована понад 6000 одиниць пожежно-рятувального обладнання

Британія передає Україні техніку та обладнання для пожежників. Про це 21 березня повідомляє посольство Великої Британії в Києві.

«Колона з 22 одиниць техніки, укомплектована понад 6000 одиниць пожежно-рятувального обладнання, наближається до українського кордону на підтримку вогнеборців в Україні», – інформують у посольстві.

За словами британських дипломатів, це – найбільше пожертвування пожежно-рятувального обладнання від Великої Британії.

«Воно стало можливим завдяки спільним зусиллям британської Пожежної служби, благодійних і професійних пожежних організацій, а також Уряду Великої Британії», – повідомляють у посольстві.

Станом на 17 березня, за даними ДСНС, через агресію Росії проти України загинули 19 українських рятувальників.

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

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