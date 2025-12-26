Генштаб ЗСУ: втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових

Генеральний штаб Збройних сил України оновини дані про втрати російської армії. За даними командування, на ранок 26 грудня вони сягнули 1 мільйона 202 070 військових. За попередню добу російські війська втратили близько 840 людей особового складу.

Штаб також навів оновлені дані про втрати російської техніки за добу:

3 танки (загалом 11 459)

3 бойові броньовані машини (23 804)

74 артилерійські системи (35 509)

1 засіб протиповітряної оборони (1 264)

537 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+537)

180 автомобілів і автоцистерн (71 454)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



