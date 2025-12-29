Війська РФ, ймовірно, вбили сімох цивільних у Покровську – Лубінець

Російські війська, ймовірно, вбили сімох цивільних громадян у Покровську, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Жорстокості немає меж: росіяни, ймовірно, вбили 7 цивільних у Покровську. Про це сьогодні мені стало відомо із соцмереж. Українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних: батько та син, у яких росіяни вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь та вбили батька й сина», – написав він у телеграмі.

За словами Лубінця, після цього війська РФ спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей: серед убитих ціла родина — подружжя, їхній син, матір жінки, лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого.

Омбудсмен пише, що це, ймовірно, трапилося у ніч на 21 грудня.



«Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних! Підкреслю, що події у Покровську не є поодинокими. Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України», – додав Лубінець.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



