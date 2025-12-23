У МЗС Росії заявили про нову зустріч зі США щодо «взаємних подразників»

Росія і США обговорили «взаємні подразники» у відносинах на новій зустрічі, при цьому ключові питання залишаються невирішеними, повідомив в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс» заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За його словами, сторони мали можливість обговорити «весь порядок денний на рівні досить серйозному, професійному, глибокому».

«Не можу сказати про значне просування, є окремі теми, де таке просування фіксується, але головні питання, як і раніше, підвішені. І я думаю, знадобляться додаткові зусилля: не виключаю, що й імпульси на політичному рівні, щоб рухатися далі», – сказав Рябков. Коли саме відбулася згадана зустріч – не уточнюється. Американська сторона про це поки що не повідомляла.

За словами російського урядовця, черговий раунд таких контактів очікується на початку весни 2026 року.

У лютому цього року в Ер-Ріяді відбулися перші офіційні переговори на високому рівні між Вашингтоном і Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що сторони домовилися поновити чисельність персоналу посольств обох країн. Пізніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що Москва й Вашингтон «домовилися відновити у нормальному режимі роботу дипломатичних відомств».

Ці переговори є окремими від переговорів між Росією і США щодо війни РФ в Україні.