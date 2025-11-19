США відмовляються обговорювати відновлення прямого авіасполучення в РФ – посол РФ у Вашингтоні

У Державному департаменті США відмовляються розмовляти про поновлення прямого авіасполучення з Росією, розповів в інтерв’ю виданню «Коммерсант» розповів посол РФ у Вашингтоні Олександр Дарчієв.

За його словами, в зовнішньополітичному відомстві США також не хочуть обговорювати повернення «шести де-факто конфіскованих об’єктів дипломатичного нерухомого майна, що належать Російській Федерації на праві приватної власності». Дарчієв стверджує, що американські спецслужби, які взяли ці об’єкти під охорону, «незаконно не допускають туди посла Росії та наших дипломатів».

Наприкінці лютого 2025 року представники Росії на переговорах з американською стороною в Стамбулі запропонували відновити пряме авіасполучення між країнами. Перед цим на переговорах в Ер-Ріяді Москва та Вашингтон домовилися відновити чисельність посольств у Москві та Вашингтоні, а також відновити в нормальному режимі роботу дипломатичних відомств.

На початку березня 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, США закрили свій повітряний простір для російських літаків. Указ тодішнього президента США Джо Байдена стосувався пасажирських, вантажних та чартерних рейсів.



