Росія: у Сочі через атаку дронів паралізовано роботу аеропорту

У російському місті Сочі вже кілька днів спостерігаються масштабні перебої в роботі аеропорту через обмеження, запроваджені на тлі атак безпілотників. Тисячі пасажирів не можуть залишити курортне місто, а десятки рейсів затримуються або скасовуються.

За даними онлайн-табло аеропорту, значна кількість рейсів на виліт і приліт відкладена. Пасажири повідомляють про переповнений термінал, де бракує вільних місць. Люди змушені сидіти та навіть лежати на підлозі, використовуючи рушники та туристичні килимки.

Як стверджує російський телеграм-канал Mash, із 5 червня аеропорт працював без обмежень загалом лише впродовж восьми хвилин.

У пресслужбі аеропорту заявили, що «авіакомпанії та наземні служби працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати розклад польотів». Водночас там запевняють, що ситуація залишається «контрольованою», а всі процедури – від реєстрації пасажирів до посадки на рейси – нібито «виконуються у штатному режимі».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



