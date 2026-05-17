«О, я хочу цю іграшку!» Як українські дрони Sting перехоплюють російські «Шахеди»

При нальотах на українські міста та позиції ЗСУ на лінії фронту російська армія використовує тисячі дронів-камікадзе щодня. Щоб збивати їх у повітрі й не витрачати дорогі ракети, ЗСУ запускають на перехоплення зенітні дрони Sting. Знімальна група телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) бачила, як вони працюють.

Із дроном-перехоплювачем у руках військовослужбовець 5-ї штурмової бригади Володимир вибігає з бліндажа. Пара секунд – і апарат готовий до зльоту. Для швидкого запуску зенітний дрон Sting (у перекладі – «укус» або «жало») не потребує спеціальної катапульти чи майданчика.

« Швидко збирається, підготувати його до бойового вильоту можна буквально за хвилину , – розповідає Володимир. – Є бойова частина і є сам дрон. Ти вставляєш ключ-запобіжник сюди – тобто він зараз на запобіжнику. Підключаєш сам дрон і тоді вже бойову частину. Все це зроблено для того, щоб, коли ти вмикаєш дрон, він не здетонував».

Останнім часом українські БПЛА Sting зарекомендували себе як одні з найефективніших перехоплювачів російських «шахедів». Sting може перебувати у повітрі близько 20 хвилин і підійматися на трикілометрову висоту – туди, де інші коптери втрачають сигнал і падають. При цьому дрон може летіти зі швидкістю понад 300 км/год – майже вдвічі швидше, ніж звичайні «шахеди».

«Принцип один: побачив, підійшов максимально близько і натиснув кнопку «вибух». Ось так клац – і два об'єкти вибухає, наш і противника. [Відчуваєш] задоволення від того, що він не долетів, що не наробив шкоди, неважливо – бабусі чи військовим. Він просто не виконав свою місію», – розповідає військовослужбовець 5-ї бригади ЗСУ Олександр.

«Шахед», який щойно виявили радари, зник так само швидко, як і з’явився: ймовірно, хтось із колег його вже збив. Олександр каже, що бойові розрахунки, можна сказати, змагаються за право першими підбити безпілотник противника:

« Ця робота схожа на умовну риболовлю: тому що треба сидіти і чекати, коли буде «покльовка» . А потім вилітати – і «підсікати», як то кажуть. Навіть є азарт якийсь. Чи сусід першим шльопне того «Шахеда», чи ми його шльопнемо. Іноді буває, що ми. Іноді буває, що вони. Що ми, що вони плюємося: кожен розрахунок вважає, що це був мій «Шахед». Ми за них скоро битися почнемо. Ну, в хорошому сенсі».

Олександр служить у ППО з перших днів великої війни. Починав ще на радянській зенітній установці. Але з розвитком нових технологій стара зброя стала малоефективною, розповідає він. «Якби мені, умовно кажучи, в районі 2025 року під Новий рік сказали, що у нас буде такий засіб, як Sting, який літає 300 кілометрів на годину, я б такий: о, я хочу цю іграшку, вона мені потрібна! »

Ціна ракети для комплексу Patriot – кілька мільйонів доларів, до того ж, вони зараз у дефіциті. Збивати такою протиракетою «Шахед» вартістю у 50 тисяч доларів – недоцільно. А надрукований на 3D-принтері Sting із вбудованою камерою та вибухівкою коштує всього близько двох тисяч доларів.

« Хороша математика. Ми зараз за копійки розмінюємо дуже кругленьку суму ворога », – каже військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Українським досвідом і цими перехоплювачами серйозно зацікавилися країни Перської затоки, які через війну на Близькому Сході зазнали масованих атак іранських «шахедів».

«За ними великий потенціал і всі хочуть їх, абсолютно всі», – підтверджує Володимир із 5-ї бригади.

Їхній товариш по службі Павло на бойовій позиції лише другий тиждень, а в армії – другий місяць. Коли його мобілізували, сказав, що він – інженер і з технікою на «ти». Так і потрапив сюди.

«Мені в цій темі комфортно. Зараз я теж тут навчаюся багато чому, але багато чому мене вже не треба навчати», – каже Павло.

Які біди та руйнування несуть російські «Шахеди», він знає не з чуток.

«У мене два рази вилітали вікна на балконі [в Києві], – розповідає військовий. – Збили один «Шахед», він упав і здетонував, другий влучив прямо в будинок. Це як у Pac-Man, у грі: якийсь момент ти бігаєш від них, а потім ти бігаєш за ними ».

Зараз українські розробники перехоплювачів працюють над тим, щоб впровадити у свої дрони штучний інтелект і звести до мінімуму роботу людини. Кажуть, що це дозволить автоматично розпізнавати та супроводжувати цілі в небі, а також атакувати їх без участі пілота.