Федоров розповів про застосування ШІ в обороні після зустрічі з гендиректором Palantir

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з генеральним директором технологічної компанії Palantir Technologies – про це він повідомив 12 травня.

«Впроваджуємо AI у війну разом з Palantir – однією з найбільших defence tech-компаній світу Зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом», – заявив він.

Міністр нагадав, що Карп був одним із перших CEO великих західних технологічних компаній, який особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення – в червні 2022 року – та висловив підтримку Україні.

Він навів результати співпраці Києва з компанією:

створення системи детального аналізу повітряних атак

впровадження ШІ-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних

інтеграція технології в планування deep strike-операцій

«Окремий напрям – Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах», – зазначив міністр.

Він розповів, що під час зустрічі делегації Palantir показали, як Україна захищає небо, стримує російську армію на фронті та завдає удару російській економіці.

Голова Міноборони вказав на те, що ШІ та аналіз даних впливають на результат на полі бою, і висловив намір посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та оборонних tech-проєктах.

Про зустріч із Карпом повідомив також президент Володимир Зеленський, вказавши на розвиток співробітництва з американським оборонним сектором.

«Точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів. Обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку», – додав він.

У Palantir наразі не коментували візит Карпа до України.

Мінекономіки 2024 року підписало контракт із Palantir щодо застосування штучного інтелекту в гуманітарному розмінуванні території України.