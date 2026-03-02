Міністр оборони заявив про початок аудиту втрат України на полі бою

Міністр оборони Михайло Федоров заявив про початок аудиту втрат України на полі бою. Він написав про це у телеграмі 2 березня після того, як минулого тижня «кілька днів працював на фронті: на Запорізькому, Дніпропетровському і Харківському напрямках».

«Аудит допоможе виявити ключові проблеми й ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна», – зазначив Федоров.

Крім того, за підсумками зустрічей з командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій він повідомив, що йде робота і над іншими рішеннями з метою посилити оборону й «системно підготуватися до весни». Зокрема, за словами міністра, йдеться про забезпечення бригад дронами і масштабування наземних роботизованих комплексів.

«Запускаємо базовий мінімум забезпечення бригад дронами. Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА – додатково до державних поставок, єБалів й інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами… Масштабування НРК. Цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета – переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу. Альтернатива мавікам. Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті», – зазначив міністр.

Федоров анонсував перегляд цільових показників забезпечення дронами на рік. «Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу і корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті», – вказав він.

Українська влада тривалий час не озвучувала втрат серед військових внаслідок війни з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.