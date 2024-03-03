В Україні використають штучний інтелект для розмінування – Мінекономіки

Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці, повідомила пресслужба Мінекономіки 3 березня.

Підписання документа відбулося в Лондоні під час робочого візиту української делегації до Великої Британії.

«Наразі потенційно забрудненими є 156 тисяч квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад шість мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir – це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», – зазначила Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Повідомляється, що платформа працюватиме з великими базами даних, які міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

«Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів», – йдеться у повідомленні.

Це, на думку Міністерства економіки, допоможе розмінувати територію України «швидше та за менших витрат».

На початку січня 2023 року посадовці Білого дому провели зустріч з очільниками венчурних, технологічних й оборонних компаній, на якій ішлося про те, як американське інноваційне обладнання можна ефективно використати в підтримці України. На зустрічі, зокрема, були присутні представники компанії Palantir, очільники оборонних компаній.

Palantir – американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення аналізу даних для організацій.

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