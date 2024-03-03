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В Україні використають штучний інтелект для розмінування – Мінекономіки

Українські військовослужбовці використовують машину для розмінування Armtrac 400, здатну розмінувати 2400 квадратних метрів на годину, Харківська область, 27 жовтня 2022 року
Українські військовослужбовці використовують машину для розмінування Armtrac 400, здатну розмінувати 2400 квадратних метрів на годину, Харківська область, 27 жовтня 2022 року

Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці, повідомила пресслужба Мінекономіки 3 березня.

Підписання документа відбулося в Лондоні під час робочого візиту української делегації до Великої Британії.

«Наразі потенційно забрудненими є 156 тисяч квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад шість мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir – це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», – зазначила Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Повідомляється, що платформа працюватиме з великими базами даних, які міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

«Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів», – йдеться у повідомленні.

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Це, на думку Міністерства економіки, допоможе розмінувати територію України «швидше та за менших витрат».

На початку січня 2023 року посадовці Білого дому провели зустріч з очільниками венчурних, технологічних й оборонних компаній, на якій ішлося про те, як американське інноваційне обладнання можна ефективно використати в підтримці України. На зустрічі, зокрема, були присутні представники компанії Palantir, очільники оборонних компаній.

Palantir – американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення аналізу даних для організацій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.

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