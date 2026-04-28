Молодша донька Путіна очолила новий факультет штучного інтелекту в МГУ. До чого тут Китай?

21 квітня в МДУ відкрився факультет штучного інтелекту під керівництвом молодшої доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової, яка також очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем МДУ, пише T-invariant.

Як з’ясувало видання, факультет відкрито за фінансової підтримки олігарха Олега Дерипаски.

Вартість комерційного навчання – близько пів мільйона рублів на рік, усього планується 36 бюджетних і платних місць на бакалавраті та стільки ж у магістратурі. Деканом став професор РАН, генеральний директор Інституту штучного інтелекту AIRI Іван Оселедець.

Технології, які планується розробляти на факультеті, суверенні лише на папері, вважає видання: у реальності ж розробки залежать від Китаю.

До чого тут Китай?

Зокрема, суперкомп’ютер «МДУ-270», запущений у 2024 році спеціально під завдання ШІ, зібраний на чипах Nvidia , закуплених через китайську компанію під вигаданим брендом Solar Peak .

При цьому доступ до техніки закритий навіть для співробітників Науково-дослідного обчислювального центру МДУ, які будували перші три університетські суперкомп’ютери.

На думку найбільшого російського фахівця з суперкомп’ютерів Сергія Абрамова, суперобчислювач може коштувати до 250 мільйонів доларів .

Також один із ключових партнерів Тихонової ВТБ (зокрема, на гроші банку її інститут проводить щорічний форум Data Fusion Awards і вручає премії) з березня 2026 року тестує китайські графічні процесори (GPU, Graphics Processing Unit) – імовірно Huawei Ascend 910C, який Huawei позиціонує як аналог забороненого США до постачання в Китай і Росію Nvidia H100.

У 2024 році The Wall Street Journal писала, що китайські інтернет-гіганти та оператори зв’язку тестують новітній процесор Huawei Ascend 910C, який можна порівняти з чипом H100 від Nvidia.

Крім того, МДУ співпрацює з університетом у Шеньчжені, що випливає з новини про спільне створення двох лабораторій.

Перша – лабораторія наноструктурованих оптоелектронних функціональних матеріалів і пристроїв, друга – лабораторія алгоритмів штучного інтелекту та їхніх застосунків.

Учені Університету МДУ-ППІ в Шеньчжені займаються навчанням штучного інтелекту для дронів, розповідав на російсько–китайському ЕКСПО в Харбіні начальник управління з науки та досліджень вишу Дмитро Штарев.

І це про війну...

У 2022 році молодша донька президента Володимира Путіна Катерина Тихонова, яка обіймає посаду голови фонду «Іннопрактика», стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців і підприємців.

У 2023 році її фонд придбав частку компанії «Геоскан» – найбільшого в Росії виробника цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

Reuters, Bloomberg, BBC та інші ЗМІ називали Катерину Тихонову молодшою донькою Путіна. Кремль офіційно не підтверджував і не спростовував цю інформацію. Після початку війни Росії в Україні ЄС, США та Велика Британія ввели санкції проти Тихонової, а також ще однієї ймовірної доньки Путіна Марії Воронцової.