Сили спецоперацій заявили про ураження секретного центру «Рубікон» під Донецьком

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) заявили 18 березня про успішний удар по об’єкту російського спецпідрозділу «Рубікон» неподалік Донецька.

У повідомленні йдеться, що також уражений координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем, а в селищі Вільне – склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів, стверджують у ССО. Зазначається, що успіху цієї серії ударів сприяли «підпільники Руху опору».

Російська сторона ці повідомлення поки що не коментувала. Незалежного підтвердження інформації української сторони немає.

Про російський Центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон» уперше стало публічно відомо в жовтні 2024 року – після того, як центр проінспектував міністр оборони Андрій Бєлоусов. До його візиту назва центру не згадувалася в засобах інформації чи соцмережах, хоча за офіційною версією «Рубікон» був створений за власною вказівкою Бєлоусова на базі одного з російських підрозділів безпілотної авіації ще в серпні 2024 року і за два місяці встиг уразити «понад 400 одиниць озброєння».

Українські військові та міжнародні експерти говорили про центр «Рубікон» як про одну з найефективніших ініціатив міністерства оборони РФ у галузі бойового застосування дронів.

Радіо Свобода повідомляло, хто є начальником «Рубікона», де розташована його основна база і як у встановленні місця розташування допоміг прокремлівський телеведучий Володимир Соловйов.