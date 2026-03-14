Російська ППО в окупованому Криму стрімко втрачає «очі» та «руки»

За останні тижні Сили оборони України завдали низку ударів по системах російської протиповітряної оборони в окупованому РФ Криму, й інтенсивність атак зростає. Що змінилося в українському озброєнні й тактиці, а також чому ППО Росії не може сама себе захистити? У цьому розбирався проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Якщо подивитися зведення українських військових за останні чотири тижні – з 12 лютого до 11 березня, можна відзначити значне збільшення кількості атак по об’єктах російської протиповітряної оборони в окупованому Криму. Під удар потрапляють радіолокаційні станції, зенітні ракетно–гарматні комплекси «Панцир», зенітні ракетні комплекси С–300 та С–400. Ті засоби ППО, які мають захищати від повітряних атак.

Удари по «очах»

Радіолокаційні станції називають «очима» ППО – одні з них виявляють цілі, інші на цілі наводять ракети.

11 березня Сили спецоперацій ЗСУ заявили про знищення РЛС 64Н6Е. «У Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, які слугували очима для ворожих зенітних ракетних комплексів С–300 та С–400», – йдеться у повідомленні.

Телеграм–канал «Крымский ветер» повідомляв, що була атакована позиція дивізіону 12–го зенітного ракетного полку на мисі Фіолент, лунали вибухи та стрілянина, у місці прильоту здіймався дим. Згодом телеграм–канал опублікував фото ураженої РЛС, зазначивши, що купол повністю згорів, залишився лише каркас.

Двома днями раніше, в ніч із 8 на 9 березня, біля села Спокійного Сімферопольського району під удар потрапила РЛС «Надгробие» (64Н6), що забезпечує роботу ЗРК С–300 та С–400, повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

«Радар 64Н6 «Надгробие», атакований у Севастополі та під Сімферополем, є важливим компонентом російських зенітних ракетних систем С–300ПМ та С–400. Це потужна тривимірна РЛС кругового огляду з раннього виявлення повітряних цілей, включаючи літаки, крилаті та балістичні ракети. Особливість – це робота з малопомітними цілями», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

«Оборона–14» – це модифікована радянська РЛС

Тієї ж ночі з 8 на 9 березня біля села Уютного Сакського району на позиції були уражені одразу чотири станції – РЛС 5Н84А «Оборона–14», РЛС «Небо–У» та дві РЛС у радіопрозорих куполах, повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляв «Крымский ветер», атака тривала понад дві години.

«Оборона–14» – це модифікована радянська РЛС, а ось «Небо–У» – одна з найсучасніших і найдорожчих у російських військах ППО, коштує близько 100 мільйонів доларів США. Які РЛС були заховані під радіопрозорими куполами – це має українська розвідка знати», – прокомментував підполковник запасу.

2 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України уразили центр далекого космічного зв’язку в районі села Вітиного та РЛС «Подлет–К1» в районі Виноградного.

24 лютого командувач Силами безпілотних систем (СБС) України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») повідомив, що вночі українські військові завдали удару по радіолокаційній станції «Малахит» поблизу Новофедорівки, де розташований російський військовий аеродром «Саки».

«Не знаю, чому у зведенні вказано РЛС «Малахит», розроблену українською фірмою на базі застарілої радянської РЛС П–18. Можливо, ця станція була захоплена росіянами у 2014 році й тепер використовується», – зазначає військовий експерт із Криму.

Також 24 лютого біля села Софіївка Сімферопольського району була атакована радіолокаційна станція 92Н6Е. Удару завдали підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій.

«Ця РЛС керує вогнем ЗРК – підсвічує цілі на дальності до 400 км. Одночасно супроводжує до 100 цілей, а наводить на шість цілей», – пояснив підполковник запасу ЗСУ.

Якщо РЛС називають «очима» ППО, то зенітні комплекси, що знищують цілі, – її «руки»

13 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що напередодні поблизу Євпаторії уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо–У». Згодом ГУР опублікувало відео удару по РЛС, зазначивши, що його здійснив підрозділ «Примари».

Протиповітряна оборона без «рук»

Якщо РЛС називають «очима» ППО, то зенітні комплекси, що знищують цілі, – її «руки». Але останнім часом у Криму ЗРК та ЗРГК все частіше самі стають цілями. Особливо врожайними чотири минулі тижні були на удари по зенітних ракетно–гарматних комплексах «Панцирь».

ЗРГК призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об’єктів (зокрема комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об’єкта, що обороняється, від наземних і надводних загроз.

9 березня у Військово–морських силах ЗСУ заявили про знищення одразу трьох «панцирів» та опублікували відповідне відео. Де саме завдано ударів по цих комплексах, не повідомляють.

Проте українські фахівці OSINT звернули увагу, що деякі ЗРГК у відео несправжні – це макети.

Оператору БпЛА, особливо вночі, складно відрізнити справжній «Панцирь» від підробки

«Це звичайна практика – використовувати макети військової техніки, у багатьох арміях світу так роблять. Оператору БпЛА, особливо вночі, складно відрізнити справжній «Панцирь» від підробки. Тут дуже важливі відомості агентурної розвідки та від партизанів», – прокоментував Крим.Реалії на умовах анонімності капітан 3–го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

8 березня у Генштабі ЗСУ заявили про удар по ЗРГК «Панцирь–С1» без зазначення місця.

У ніч на 6 березня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два ЗРГК «Панцирь–С2» поблизу Євпаторії.

У Силах спеціальних операцій Збройних сил України заявили, що в ніч на 25 лютого завдали удару по зенітно–ракетному комплексу С–400 «Тріумф» та зенітно–ракетному гарматному комплексу «Панцирь С–1».

А в ніч на 24 лютого Сили безпілотних систем ЗС України уразили ЗРГК «Панцирь–С1» поблизу села Красносільського.

Ще один «Панцирь–С1» був уражений вночі 15 лютого поблизу аеродрому «Кача» під Севастополем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Разом за чотири тижні – дев’ять «панцирів». Це дорога військова техніка. За даними відомих контрактів, ціна одного ЗРГК «Панцирь–С1» при експортних поставках становить від 13,15 до 14,67 мільйонів доларів США.

Станом на 2024 рік у Росії було 50 таких комплексів, і кримські втрати ЗРГК є досить суттєвими.

Нова тактика та нові можливості

Чим обумовлено збільшення кількості успішних атак Сил оборони України по об’єктах російської ППО в Криму, розповів колишній український розвідник.

«Атаки стали інтенсивнішими та тривалішими. Тепер вони можуть тривати кілька годин, при цьому використовується більша, ніж раніше, кількість дронів. Це, як правило, призводить до перевантаження системи ППО – у ЗРК та ЗРГК банально закінчуються ракети та снаряди. У момент, коли вони перезаряджаються, самі стають легкою здобиччю», – пояснює капітан 3-го рангу запасу.

Як приклад він навів нещодавню атаку по радіолокаційній станції на позиції ракетного дивізіону.

«Цей дивізіон, його ЗРК С–300 та С–400, прикриває «Панцирь» з позиції неподалік. Але цього разу він не зміг повністю відбити атаку, хоча кілька українських БпЛА і були збиті», – каже офіцер запасу.

Засобів виявлення та засобів ураження на півострові стає менше, а отже прокладати траси для дронів легше

Також він зазначає, що українські безпілотники тепер можуть літати на нижчій висоті, що робить їх менш помітними для російських радарів.

«Українські дрони постійно вдосконалюються, приймаються на озброєння нові моделі. Які саме застосовуються зараз, мовчать і українці, і росіяни. Перші через секретність, другі через сором», – зазначає колишній український розвідник.

Також капітан 3–го рангу запасу акцентує, що цілеспрямована робота СОУ по об’єктах ППО в Криму має накопичувальний ефект.

«Засобів виявлення та засобів ураження на півострові стає менше, а отже прокладати траси для дронів легше, більше можливостей підійти до цілей непоміченими. Система ПВО Росії в Криму значно послаблена», – каже колишній розвідник.

Про більшість цих уражень також повідомляли незалежні джерела, але в умовах війни підтвердити кожне з них дуже складно. Міноборони РФ та російська влада традиційно не підтверджують влучання по військових об’єктах у Криму.