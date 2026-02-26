Ні флоту, ні штабу. У Севастополі знесли будівлю штабу ЧФ Росії. Символічно?

В окупованому Росією Севастополі повністю знесли будівлю штабу Чорноморського флоту Росії, пошкоджену внаслідок ракетного удару у вересні 2023 року. Чому чекали четвертих роковин повномасштабної війни Росії проти України?

Що побудують на його місці та звідки зараз російське командування керує флотом, з’ясовували Крим.Реалії.

У Севастополі повністю знесли будівлю Чорноморського флоту РФ, розташовану на Центральній гірці в Ленінському районі окупованого Росією міста.

Колишній об’єкт культурної спадщини та одну з архітектурних домінант на пагорбі над Севастопольською бухтою руйнували за допомогою потужного екскаватора. Відео та фото 24 і 25 лютого публікують місцеві пабліки.

На опублікованих нічних фото видно, що на місці будівлі залишилася лише гора уламків будматеріалів.

Будівля штабу ЧФ РФ була частково зруйнована ракетним ударом 22 вересня 2023 року. Через три дні, 25 вересня, у місті пролунав потужний вибух.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що цей звук – наслідок «запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій» на будівлі штабу Чорноморського флоту Росії.

З цього моменту будівля штабу ЧФ була огороджена парканом і не використовувалася.

Центр керування флотом

Центральний орган керування ЧФ існував на цьому місці з початку ХХ століття.

У 1900 року за проєктом архітектора Фельдмана був побудований невеликий штаб Чорноморського флоту Російської імперії – це був двоповерховий палац командувача флоту.

Будівля височіла на північному краї Центрального міського пагорба, з неї було видно всю Севастопольську бухту

Після Жовтневого військового перевороту в будівлі розмістили філіал флотського Будинку культури, а під час Другої світової війни вона була зруйнована вщент.

Нову монументальну будівлю штабу Чорноморського флоту ВМФ СРСР побудували в 1958 року в стилі сталінського ампіру. В деяких книгах пишуть, що в межах радянської кампанії з «боротьби з надмірностями в архітектурі» на завершальному етапі будівництва були розібрані колони, що замикали внутрішній дворик, знято облицювання цоколя діоритовим каменем тощо.

Будівля височіла на північному краї Центрального міського пагорба, з неї було видно всю Севастопольську бухту, в якій, переважно, базувався спочатку радянський, а з 1996 року російський Чорноморський флот.

«Штаб – це не тільки будівля з кабінетами командувача флоту, начальника штабу та інших вищих офіцерів. Це центральний орган оперативного керування, що забезпечує у мирний і воєнний час бойову та мобілізаційну готовність, планування дій, організацію розвідки, зв'язок, повсякденну діяльність усіх підпорядкованих сил – кораблів, авіації, берегових військ», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

За словами колишнього українського розвідника, штаб переводить рішення командувача флоту у форму конкретних наказів і директив, забезпечуючи їх виконання.

«У воєнний час штаб флоту безперервно планує і керує бойовими діями. Його головним завданням стає забезпечення організованого застосування родів сил (підводних, надводних, авіації, берегових військ) для виконання поставлених завдань на морських і океанських театрах воєнних дій. Тут розробляються плани морських операцій, оборонних дій, конвойних операцій, а також дій зі знищення підводних і надводних сил противника. Сюди стікаються всі дані розвідки, звідси здійснюється координація дій із частинами інших видів Збройних сил», – пояснив колишній морський офіцер.

Це головний центр комунікації, куди стікається вся необхідна для керування флотом інформація

Капітан 3-го рангу запасу зазначає, що у дворі штабу ЧФ було встановлено багато антен для зв’язку різного типу, від радіорелейного до супутникового. «Це головний центр комунікації, куди стікається вся необхідна для керування флотом інформація», – пояснює колишній розвідник.

Співрозмовник Крим.Реалії вважає, що після «втечі» Чорноморського флоту РФ із Севастополя на військово–морську базу в Новоросійську, і основний орган керування – штаб – теж перемістився туди.

«Після низки успішних операцій Сил оборони України, що призвели до ураження кораблів і катерів ЧФ, почалося виведення у першій половині 2024 року боєздатних одиниць, що залишилися, на ВМБ у Новоросійську. Ймовірно, тоді ж до Новоросійська переїхали командувач і штаб, оскільки в Севастополі та інших кримських місцях базування флоту керувати вже фактично нічим – залишився тільки старий мотлох і пошкоджені кораблі», – пояснив капітан 3-го рангу запасу.

За його словами, штаб і управління Новоросійської військово–морської бази розташовані поблизу Цемеської бухти, на 9-му кілометрі Сухумського шосе.

Операція «Крабова пастка»

22 вересня 2023 року близько 13:10 штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі був атакований ракетами Storm Shadow, випущеними з модернізованих Су-24 ПС України. Від вибухових хвиль після трьох вибухів затремтіло скло у вікнах. Над містом здіймався чорний дим із боку Центрального пагорба Севастополя.

Наступного дня свою причетність до атаки підтвердили в Силах спеціальних операцій ЗСУ, повідомивши, що це була спецоперація під назвою «Крабова пастка». Ця дивна назва пояснюється тим, що кокарда на кашкетах російських адміралів нагадує краба.

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі російська влада міста вперше увімкнула сигнал повітряної тривоги. У під’їздах багатоквартирних будинків з’явилися інструкції, як поводитися під час нальотів і ракетних ударів.

Українська сторона заявляла, що внаслідок атаки загинули щонайменше 9 осіб із керівного складу штабу ЧФ РФ. Серед важкопоранених – високопоставлені російські генерали. Про це в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» повідомив на той момент начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

У ГУР описали атмосферу серед російських військових у Криму після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

«Крабова пастка» забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб ЧФ Росії дуже активно рухалися автомобілі швидкої, пожежники та катафалки. Тому ситуація для окупантів тривожна, і вона залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності», – сказав представник розвідки Андрій Черняк в інтерв’ю виданню «Захисник».

У грудні 2023 року в русі АТЕШ заявили, що штаб ЧФ РФ у Севастополі пошкоджений, але частково функціонує після вересневого ракетного удару.

«Щодо подальшої долі штабу Чорноморського флоту, тут, звісно, рішення за Міністерством оборони. Я знаю, що зараз консультації йдуть. Думаю, що найближчим часом ми про це дізнаємося, коли рішення буде ухвалено», – повідомив наприкінці грудня 2023-го російський глава Севастополя Михайло Развожаєв.

Тоді ж OSINT-аналітик MT Anderson опублікував у соцмережі Х супутникове фото зруйнованої будівлі штабу, зазначивши, що її ремонт не проводиться.

Однак досі офіційних повідомлень про «долю» будівлі штабу від російської влади та військових не надходило.

На цей момент немає офіційної інформації, що буде на місці знесеної будівлі штабу ЧФ у Севастополі

Також на цей момент немає офіційної інформації, що буде на місці знесеної будівлі штабу ЧФ у Севастополі. У місцевих спільнотах у соцмережах висловлюють різні припущення – від облаштування нового скверу на цій території до точного відтворення споруди під час нового будівництва.

У грудні 2025 року будівля штабу була виключена з російського переліку об'єктів культурної спадщини. За російським законодавством таке можливо лише «у разі повної фізичної втрати об'єкта культурної спадщини». Ймовірно, виключення з переліку було необхідне для початку знесення будівлі.

Тоді ж заступник директора Департаменту культури Міноборони РФ Костянтин Лещун на запит відповів, що стосвно штабу заплановані «ремонтні роботи».

Розвідка Великої Британії заявляє, що за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну здатність російського Чорноморського флоту проєктувати морську силу в регіоні й за його межами «була серйозно обмежена, оскільки він постійно змушений адаптувати свою тактику в умовах обмежених оперативних можливостей».

«На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році Росія сприймала свій Чорноморський флот як престижний, стратегічний та історичний символ своєї військової могутності. Однак чотири роки нетрадиційного, асиметричного українського опору призвели до географічних обмежень Чорноморського флоту, значних матеріальних втрат і зіпсованої репутації», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерство оборони Британії 26 лютого.

У розвідці нагадали, що Чорноморський флот Росії був змушений залишити свій історичний порт приписки Севастополь і перейти до Новоросійська, що у східній частині Чорного моря.