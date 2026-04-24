Пекін відкидає твердження про те, що захоплений США корабель містив «подарунок від Китаю»

Китай заперечив твердження президента США Дональда Трампа про те, що іранський корабель, захоплений Сполученими Штатами в Ормузькій протоці 19 квітня, перевозив «подарунок від Китаю».



Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін спростовує «будь-які звинувачення та твердження, які не мають фактичної основи».



«Нормальна міжнародна торгівля між країнами не повинна бути порушена або підірвана», – додав він, виступаючи на пресконференції 24 квітня.



Пекін заперечує будь-яку пряму військову участь у війні в Ірані.



Трамп зробив цей коментар під час інтерв’ю американському каналу CNBC 21 квітня, натякнувши, що Пекін намагався постачати Тегерану летальну допомогу.



Touska – іранський корабель, який проходив через Ормузьку протоку з Китаю, був захоплений ВМС США 19 квітня. Центральне командування США заявило, що корабель було захоплено після того, як він відмовився виконати наказ про припинення проходження через протоку.



Джерела у сфері морської безпеки повідомили агентству Reuters 21 квітня, що контейнеровоз під іранським прапором, ймовірно, перевозив предмети, які США вважатимуть «подвійним використанням», тобто мають цивільне та можливе військове застосування.



Заява МЗС з’явилася після того, як 24 квітня Пекін включив сім компаній із країн ЄС до списку суб’єктів експортного контролю. Нові обмеження забороняють операторам експортувати товари подвійного використання цим компаніям з Китаю з міркувань «національної безпеки».

Президент США Дональд Трамп 13 квітня розпорядився запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.