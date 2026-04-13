Командування США анонсувало початок блокади портів Ірану після провалу переговорів

Центральне командування США (CENTCOM) заявило увечері 12 квітня, що розпочне блокаду морського трафіку до іранських портів. Блокада має початися о 10 ранку в понеділок (17:00 за Києвом) і стосуватися всіх морських суден, які входять до іранських портів і виходять із них, незалежно від прапора.

«Блокада буде застосовуватися неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів або виходять із них, включаючи всі іранські порти на Перській затоці та в Оманській затоці», – йдеться в заяві.

Прохід через Ормузьку протоку до портів інших країн США обмежувати не планують.

Рішення ухвалили після провалу переговорів США та Ірану в Ісламабаді 11 квітня. Сторони не домовилися щодо ключового питання – ядерної програми Тегерана.





Корпус вартових ісламської революції (КВІР) попередив, що наближення військових судів до протоки розглядатиметься як порушення режиму припинення вогню і буде припинятися жорстко і рішуче, наголосивши на ризику небезпечної ескалації.

Тим часом Ізраїль, армія якого розпочала бойові дії проти Ірану разом із США 28 лютого, посилює військову готовність. Як передає місцеве видання Ynet, начальник Генштабу країни Еяль Замір напередодні наказав привести ЦАХАЛ у підвищену бойову готовність, прискорити оновлення списку цілей в Ірані та підготуватися до можливого розвитку конфлікту одразу на кількох напрямках.

Президент США Дональд Трамп раніше доручив військово-морським силам блокувати судна, а також виявляти та затримувати у міжнародних водах ті, які платили Ірану мито за прохід через протоку. При цьому раніше він заявляв, що США «тісно співпрацюватимуть» із Тегераном, де відбулася «дуже продуктивна зміна режиму».

За даними The Wall Street Journal, у Білому домі обговорюють подальші кроки – від відновлення обмежених ударів по Ірану до більш масштабної військової операції. Втім, оостанній варіант вважається менш ймовірним через ризик затяжного конфлікту.

Джерела видання зазначають, що адміністрація Трампа також розглядає варіант короткострокової блокади з подальшою передачею частини відповідальності за безпеку судноплавства союзникам.

Тим часом на тлі ескалації ціни на нафту марки Brent знову перевищили 100 доларів за барель, передає агентство Reuters. Ф’ючерси на марку Brent зросли на 7,3% до 102 доларів за барель, що становить понад 40% зростання з моменту перекриття Ормузької протоки через війну.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. У відповідь Іран заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти та понад 30% зрідженого природного газу. Це призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та різкого зростання цін на енергоносії.