Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки

У Катарі оголосили про відновлення руху морських суден у територіальних водах після обмежень, пов’язаних із ситуацією навколо Ормузької протоки, повідомили у Міністерстві транспорту.

У відомстві кажіть, що навігацію для комерційних суден відновлять у неділю, 12 квітня. Рух буде дозволений у денний час – з 6:00 до 18:00 за місцевим часом.

Водночас риболовецьким суднам, які мають відповідні ліцензії, дозволили працювати без обмежень протягом усього дня.

За даними відомства, катарські танкери понад місяць не проходили через Ормузьку протоку через фактичне блокування маршруту на тлі бойових дій у Ірані.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі, що Сполучені Штати «розчищають Ормузьку протоку».

Іранські державні медіа повідомляли, що одне американське судно наблизилося до цього району, але нібито відступило після попередження іранських збройних сил.

Іран замінував протоку після авіаударів США та Ізраїлю 28 лютого, фактично закривши її для міжнародного судноплавства, яке раніше транспортувало близько 20 відсотків світових запасів нафти, а також газ та інші життєво важливі товари.

США вимагають відновлення протоки, яка є міжнародним водним шляхом, у рамках мирних переговорів, що тривають сьогодні в Ісламабаді. Однак Іран вимагає визнання його контролю над протокою та права стягувати плату за її використання.