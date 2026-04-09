Усі військові залишатимуться на місцях, доки не буде досягнуто «реальної угоди» з Іраном – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі американські кораблі, літаки та військовий персонал залишатимуться в Ірані та навколо нього, «доки не буде повністю виконано досягнуту реальну угоду».

«Усі американські кораблі, літаки та військовий персонал з додатковими боєприпасами, озброєнням та всім іншим, що є доречним та необхідним для смертельного переслідування та знищення вже суттєво ослабленого ворога, залишатимуться на місцях в Ірані та навколо нього, доки не буде повністю виконано досягнуту реальну угоду», – написав він у Truth Social пізно ввечері 8 квітня.

«Якщо з якоїсь причини цього не буде, що дуже малоймовірно, тоді «починається стрілянина» – масштабніша, краща та сильніша, ніж будь-хто бачив раніше. Це було домовлено давно, і попри всю фальшиву риторику про протилежне – ніякої ядерної зброї, і Ормузька протока буде відкритою та безпечною. Тим часом наша велика армія готується та відпочиває, з нетерпінням чекаючи на своє наступне завоювання»

Незадовго до цього Трамп написав, що опубліковані повідомлення про 10-пунктовий мирний план Ірану були «повністю фальшивими».

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Однак тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що умовою Тегерана для переговорів із представниками США є припинення операції Армії оборони Ізраїлю проти проіранського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану.

Очікується, що перший раунд переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни відбудеться у п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.



