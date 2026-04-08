Іран підтвердив участь у переговорах зі США в Ісламабаді

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підтвердив прем’єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу, що Іран братиме участь у майбутніх переговорах зі Сполученими Штатами, запланованих на 10 квітня в Ісламабаді.

Згідно із заявою офісу Шаріфа, 8 квітня два лідери провели «теплу і сердечну розмову», яка тривала понад 45 хвилин.

«Президент Пезешкіан підтвердив участь Ірану в майбутніх переговорах і висловив вдячність за зусилля Пакистану», – написав Шаріф у дописі в соцмережі X після телефонної розмови з президентом Ірану.

Раніше Шаріф заявив, що запросив делегації США й Ірану до Ісламабаду 10 квітня «для подальших переговорів щодо остаточної угоди для врегулювання всіх суперечок».

Як повідомило напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA, очікується, що консервативний спікер парламенту країни Мохаммад Бакер Калібаф очолить іранську переговорну групу, а віцепрезидент США Джей Ді Венс представлятиме Сполучені Штати на переговорах у столиці Пакистану.

Однак ці деталі офіційно ще не підтверджували ані уряд США, ані уряд Ірану.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.